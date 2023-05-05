Мінус 620 окупантів та 30 одиниць важкої техніки: втрати РФ за добу

Збройні сили України за минулу добу знищили щонайменше 620 російських загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у щоденному зведенні.

Також вчора вдалося збити 17 ворожих дронів різного типу.

Втрати РФ у війні на 05.05.2023:

особового складу ‒ близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3710 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7224 (+8) од,

артилерійських систем – 2978 (+16) од,

РСЗВ – 550 (+3) од,

засобів ППО ‒ 304 од,

літаків – 308 од,

гелікоптерів – 294 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2540 (+17) од,

крилатих ракет ‒ 947 од,

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5916 (+30) од,

спеціальна техніка ‒ 373 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 436-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.