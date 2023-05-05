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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Мінус 620 окупантів та 30 одиниць важкої техніки: втрати РФ за добу

Мінус 620 окупантів та 30 одиниць важкої техніки: втрати РФ за добу
Фото: Getty Images

Збройні сили України за минулу добу знищили щонайменше 620 російських загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у щоденному зведенні.

Також вчора вдалося збити 17 ворожих дронів різного типу.

Втрати РФ у війні на 05.05.2023:

  • особового складу ‒ близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3710 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7224 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2978 (+16) од,
  • РСЗВ – 550 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 304 од,
  • літаків – 308 од,
  • гелікоптерів – 294 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2540 (+17) од,
  • крилатих ракет ‒ 947 од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5916 (+30) од,
  • спеціальна техніка ‒ 373 (+3) од.
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 436-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні
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