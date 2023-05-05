Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Мінус 620 окупантів та 30 одиниць важкої техніки: втрати РФ за добу
Збройні сили України за минулу добу знищили щонайменше 620 російських загарбників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у щоденному зведенні.
Також вчора вдалося збити 17 ворожих дронів різного типу.
Втрати РФ у війні на 05.05.2023:
- особового складу ‒ близько 193 210 (+620) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3710 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7224 (+8) од,
- артилерійських систем – 2978 (+16) од,
- РСЗВ – 550 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 304 од,
- літаків – 308 од,
- гелікоптерів – 294 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2540 (+17) од,
- крилатих ракет ‒ 947 од,
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5916 (+30) од,
- спеціальна техніка ‒ 373 (+3) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 436-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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