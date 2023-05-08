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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Британский эксперт объяснил, почему РФ массированно атаковала накануне 9 мая

обстріл Одещини 7 травня
Фото: ГСЧС

Россия осуществила недавний массированный ракетный обстрел, чтобы уничтожить украинские запасы продовольствия, помешать празднованию Дня памяти и примирения и “перехватить инициативу” перед украинским контрнаступлением.

Такое мнение высказал британский военный эксперт Шон Белл, сообщает Sky News.

Белл назвал эти атаки одним из крупнейших залпов, когда-либо осуществленных Россией, и, добавил, что обстрелы, вероятно, продолжатся.

По его словам, после успешного противодействия со стороны Украины вражеским беспилотникам в течение последних нескольких недель, Россия похоже, находится на задворках, поэтому диктатор Владимир Путин хочет создать “положительную историю”.

Белл сказал, что он отчаянно пытается перехватить инициативу, готовясь к контрнаступлению Украины.

Эти атаки свидетельствуют о том, что Кремль переключился с критически важной энергетической инфраструктуры на продовольствие, что Белл назвал действительно тревожным событием.

Сегодня, 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии, Украина отмечает День памяти и примирения, а Россия почти наверняка будет пытаться испортить этот день, поскольку, как отметил Белл, это подрывает пропаганду Кремля, которая обвиняет украинских лидеров в якобы “симпатиях к нацистам”.

9 мая Россия готовится провести парад ко Дню победы, который, как надеется диктатор Путин, имеет целью “разжечь” патриотический пыл к войне в Украине.

За прошедшие сутки Россия нанесла 16 ракетных ударов, в частности по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Кроме того, зафиксирован 61 авиационный удар и 52 вражеских обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью оккупанты атаковали территорию Украины 35 дронами-камикадзе — все вражеские БПЛА ликвидировали наши защитники.

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Источник: Sky News
9 Травня, Война в Украине, Ракетные удары России, Російська агресія
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