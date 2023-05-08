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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Британський експерт пояснив, чому РФ масовано атакувала напередодні 9 травня

обстріл Одещини 7 травня
Фото: ДСНС

Росія здійснила нещодавній масований ракетний обстріл, щоб знищити українські запаси продовольства, завадити відзначенню Дня пам’яті та примирення та “перехопити ініціативу” перед українським контрнаступом.

Таку думку висловив британський військовий експерт Шон Белл, повідомляє Sky News.

Белл назвав ці атаки одним з найбільших залпів, коли-небудь здійснених Росією, і додав, що обстріли, ймовірно, продовжаться.

За його словами, після успішної протидії з боку України ворожим безпілотникам протягом останніх кількох тижнів Росія, схоже, перебуває на задвірках, тому диктатор Володимир Путін хоче створити “позитивну історію”.

Белл сказав, що він відчайдушно намагається перехопити ініціативу, готуючись до контрнаступу України.

Ці атаки свідчать про те, що Кремль переключився з критично важливої енергетичної інфраструктури на продовольство, що Белл назвав дійсно тривожною подією.

Сьогодні, 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини, Україна відзначає День пам’яті та примирення, а Росія майже напевно намагатиметься зіпсувати цей день, оскільки, як зазначив Белл, це підриває пропаганду Кремля, яка звинувачує українських лідерів у нібито “симпатіях до нацистів”.

9 травня Росія готується провести парад до Дня перемоги, який, як сподівається диктатор Путін, має на меті “розпалити” патріотичний запал до війни в Україні.

Минулої доби Росія завдала 16 ракетних ударів, зокрема по містах Харківської, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Крім того, зафіксовано 61 авіаційний удар та 52 ворожих обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі окупанти атакували територію України 35 дронами-камікадзе – усі ворожі БПЛА ліквідували наші захисники.

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Джерело: Sky News
9 Травня, Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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