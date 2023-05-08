Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Небезпечний шлях: Подоляк припустив, що Крим може позбутися автономії після деокупації

Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк припустив, що Крим після деокупації може позбутися автономного статусу.

Про це він заявив в ефірі однієї з програм, відповідаючи на запитання, чи повинен Крим, на його думку, бути автономним.

За словами Подоляка, наявність автономій у складі унітарної держави породжує сепаратистські настрої.

– Я вважаю, що унітарна держава тому й унітарна, що там немає жодних окремих автономій, які так чи інак є живильним середовищем для виникнення тих чи інших сепаратистських настроїв. Очевидно, що, отримавши автономію, ти підсвідомо вважаєш себе кращим, аніж інші регіони, – зазначив радник керівник ОПУ.

Подоляк додав, що автономний статус певних регіонів є “небезпечним шляхом” і може призвести до виникнення конфліктів на регіональному рівні.

– Вважаю, що для унітарної держави автономія — це небезпечний шлях, це шлях до конфліктності на регіональному рівні. Я не думаю, що після всіх “щеплень”, які ми зараз отримали, нам потрібно йти цим шляхом, – заявив він.

Водночас Подоляк наголосив, що не можна забувати про етнічні меншини, права яких в Україні мають бути дотримані в повному обсязі. Йдеться, зокрема, про кримських татар, які бачили жахливі події в Криму протягом дев’яти років окупації.

Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков спрогнозував, що Україна зможе повернути Крим без бою.

А президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти тікатимуть з півострова, щойно українські військові вийдуть на його адміністративний кордон та дійдуть до першого села.

У Кабінеті міністрів визначили три ключові етапи з реінтеграції Криму. Йдеться про створення військової адміністрації, перехід до військово-цивільної адміністрації та проведення виборів. Виборчому процесу передуватимуть заходи безпеки, видворення росіян з півострова та перепис населення.

Читайте також
Деякі західні політики закликають не звільняти Крим та лякають ядерною війною – Ташева
Таміла Ташева

Джерело: УНІАН
Війна в Україні, Крим, Михайло Подоляк
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вивозять документацію та награбоване майно: окупанти тікають зі Скадовська
Російські окупанти в Криму
ЄС планує запровадити санкції проти китайських компаній за допомогу РФ. У Пекіні відреагували
Ван Веньбінь - речник МЗС Китаю
Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29 – Блащак
Небезпечний шлях: Подоляк припустив, що Крим може позбутися автономії після деокупації
Ланцет і Zala: на Херсонщині сили ППО знищили три російських безпілотники
БпЛА Ланцет
Бахмут, Азовсталь і затоплення крейсера Москва: які воєнні події найбільше вразили українців
Бахмут
Відео
Пошкоджені майже усі будівлі! Хто залишився у Гуляйполі і хто рятує місто

Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.

Андрій Почтєв, Тетяна Висоцька
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (08.05.2023)
Небезпечний шлях: Подоляк припустив, що Крим може позбутися автономії після деокупації
ДНК. Свої: як жінка шукає інформацію про брата у полоні РФ
Небезпечний шлях: Подоляк припустив, що Крим може позбутися автономії після деокупації
У Києві відбувся конгрес, присвячений жінкам у сфері безпеки та оборони
Небезпечний шлях: Подоляк припустив, що Крим може позбутися автономії після деокупації
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (05.05.2023)
Небезпечний шлях: Подоляк припустив, що Крим може позбутися автономії після деокупації
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь