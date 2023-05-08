Небезпечний шлях: Подоляк припустив, що Крим може позбутися автономії після деокупації

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк припустив, що Крим після деокупації може позбутися автономного статусу.

Про це він заявив в ефірі однієї з програм, відповідаючи на запитання, чи повинен Крим, на його думку, бути автономним.

За словами Подоляка, наявність автономій у складі унітарної держави породжує сепаратистські настрої.

– Я вважаю, що унітарна держава тому й унітарна, що там немає жодних окремих автономій, які так чи інак є живильним середовищем для виникнення тих чи інших сепаратистських настроїв. Очевидно, що, отримавши автономію, ти підсвідомо вважаєш себе кращим, аніж інші регіони, – зазначив радник керівник ОПУ.

Подоляк додав, що автономний статус певних регіонів є “небезпечним шляхом” і може призвести до виникнення конфліктів на регіональному рівні.

– Вважаю, що для унітарної держави автономія — це небезпечний шлях, це шлях до конфліктності на регіональному рівні. Я не думаю, що після всіх “щеплень”, які ми зараз отримали, нам потрібно йти цим шляхом, – заявив він.

Водночас Подоляк наголосив, що не можна забувати про етнічні меншини, права яких в Україні мають бути дотримані в повному обсязі. Йдеться, зокрема, про кримських татар, які бачили жахливі події в Криму протягом дев’яти років окупації.

Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков спрогнозував, що Україна зможе повернути Крим без бою.

А президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти тікатимуть з півострова, щойно українські військові вийдуть на його адміністративний кордон та дійдуть до першого села.

У Кабінеті міністрів визначили три ключові етапи з реінтеграції Криму. Йдеться про створення військової адміністрації, перехід до військово-цивільної адміністрації та проведення виборів. Виборчому процесу передуватимуть заходи безпеки, видворення росіян з півострова та перепис населення.

Джерело : УНІАН

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