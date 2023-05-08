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Оксана Михайлова, Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта

В КГВА рассказали, почему не сбивают воздушные цели еще на подлете к столице

дрон
Фото: УНИАН

Киев остается приоритетной целью для вражеских воздушных атак.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

Он отметил, что враг наращивает атаки перед 9 мая, потому что это сакральная дата для Путина.

– 9 мая сакральное для агрессора, и они будут пытаться атаковать Украину. Уже не раз звучали угрозы от агрессора, что они собираются бить по центру принятия решений, – сказал он.

Также Шаманов объяснил, почему преимущественно все дроны и ракеты сбивают уже над самим Киевом, а не на подлете.

– Потому что мы не можем рассредоточить силы ПВО по границе, например, а так или иначе они сосредоточены возле важных объектов, а сама столица является важным объектом. Конечно, мы бы хотели больше Силы противовоздушной обороны, чтобы они сбивали все дроны и ракеты на подлете, то есть еще на границе, но на самом деле пока это невозможно, – отметил спикер.

В КМВА ранее сообщили, что российский враг атаковал Киев 30 дронами Shahed — их все удалось сбить. В общем оккупанты ночью выпустили по Украине 35 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны их уничтожили.

Во время ночной атаки вражеских дронов-камикадзе Shahed на Киев пять человек получили ранения, есть поврежденные машины, жилой дом. В Соломенском районе поврежден резервуар с утечкой дизельного топлива. Также повреждена газовая труба высокого давления, возникло горение газового факела.

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Безпілотники, Дрони, Київ, Російська агресія
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