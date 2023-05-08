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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Оксана Михайлова, Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту

У КМВА розповіли, чому не збивають повітряні цілі ще на підльоті до столиці

дрон
Фото: УНІАН

Київ залишається пріоритетною ціллю для ворожих повітряних атак. 

Про це у коментарі Фактам ICTV розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

Він зазначив, що ворог нарощує атаки перед 9 травня, бо це є сакральною датою для Путіна. 

– 9 травня сакральне для агресора і вони будуть намагатися атакувати Україну. Вже не одноразово лунали погрози від агресора, що вони збираються бити по центру прийняття рішень, – сказав він. 

Також Шаманов пояснив, чому переважно всі дрони та ракети збивають вже над самим Києвом, а не на підльоті. 

– Тому, що ми не можемо розсердити сили ППО по кордону, наприклад, а так чи інакше вони зосереджені біля важливих об’єктів, а сама столиця вона є важливим об’єктом. Звичайно ми б хотіли більше сили Протиповітряної оборони, щоб вони збивали всі дрони й ракети на підльоті тобто ще на кордоні, але на справді поки це неможливо, – зазначив речник. 

Нагадаємо, у КМВА  повідомили, що російський ворог атакував Київ 30 дронами Shahed – їх усі вдалося збити. Загалом окупанти вночі випустили по Україні 35 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони їх знищили.

Під час нічної атаки ворожих дронів-камікадзе Shahed на Київ п’ятеро людей отримали поранення,  є пошкоджені автівки, житловий будинок. У Солом’янському районі пошкоджено резервуар із витоком дизельного пального. Також пошкоджено газову трубу високого тиску, виникло горіння газового факелу.

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