Миротворческая миссия Ватикана действует в Украине конфиденциально – кардинал
Миротворческая миссия Папы Римского действует в Украине конфиденциально и находится “на стадии реализации”.
Об этом заявил госсекретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин.
По его словам, миссия, детали которой он не объявил, якобы имеет “конфиденциальные наработки”, а у понтифика верят, что “дело сдвинется с мертвой точки”.
Пьетро Паролин прокомментировал заявления украинских властей о том, что Киеву ничего не известно о миссии Папы.
— Они заявили, что ничего об этом не знают, но потом состоялись контакты, во время которых с обеих сторон было выяснено, что произошло недоразумение, — сказал госсекретарь.
Напомним, в конце апреля текущего года Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан реализует миротворческую миссию для прекращения российско-украинской войны, впрочем детали миссии не являются публичными.
Перед этим, в октябре 2022 года, понтифик обратился к президентам Украины и РФ с предложением “искать условия для переговоров”.
Кроме того, уже в начале мая этого года Папа Франциск посетил Будапешт, где встретился с премьером Венгрии Виктором Орбаном и митрополитом Иларионом, который является представителем Русской православной церкви в Будапеште.
Источник: Ansa
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