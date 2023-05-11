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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Миротворческая миссия Ватикана действует в Украине конфиденциально – кардинал

Миротворческая миссия Ватикана действует в Украине конфиденциально – кардинал
Фото: Getty Images

Миротворческая миссия Папы Римского действует в Украине конфиденциально и находится “на стадии реализации”.

Об этом заявил госсекретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин.

По его словам, миссия, детали которой он не объявил, якобы имеет “конфиденциальные наработки”, а у понтифика верят, что “дело сдвинется с мертвой точки”.

Пьетро Паролин прокомментировал заявления украинских властей о том, что Киеву ничего не известно о миссии Папы.

— Они заявили, что ничего об этом не знают, но потом состоялись контакты, во время которых с обеих сторон было выяснено, что произошло недоразумение, — сказал госсекретарь.

Напомним, в конце апреля текущего года Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан реализует миротворческую миссию для прекращения российско-украинской войны, впрочем детали миссии не являются публичными.

Перед этим, в октябре 2022 года, понтифик обратился к президентам Украины и РФ с предложением “искать условия для переговоров”.

Кроме того, уже в начале мая этого года Папа Франциск посетил Будапешт, где встретился с премьером Венгрии Виктором Орбаном и митрополитом Иларионом, который является представителем Русской православной церкви в Будапеште.

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Миротворческая миссия Ватикана действует в Украине конфиденциально – кардинал

Источник: Ansa

Война в Украине, Ватикан, Папа Римський
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