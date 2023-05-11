Миротворча місія Ватикану діє в Україні конфіденційно – кардинал
Миротворча місія Папи Римського діє в Україні конфіденційно та перебуває “на стадії реалізації”.
Про це заявив держсекретар Ватикану, кардинал П’єтро Паролін.
За його словами, місія, деталі якої він не оголосив, начебто має “конфіденційні напрацювання”, а у понтифіка вірять, що “справа зрушиться з мертвої точки”.
П’єтро Паролін прокоментував заяви української влади щодо того, що Києву нічого не відомо про місію Папи.
– Вони заявили, що нічого про це не знають, але потім відбулися контакти, під час яких з обох боків було з’ясовано, що сталося непорозуміння, – сказав держсекретар.
Нагадаємо, наприкінці квітня поточного року Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан реалізує миротворчу місію для припинення російсько-української війни, втім деталі місії не є публічними.
Перед цим, у жовтні 2022 року, понтифік звернувся до президентів України та РФ із пропозицією “шукати умови для переговорів”.
Крім того, вже на початку травня цього року Папа Франциск відвідав Будапешт, де зустрівся з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном та митрополитом Іларіоном, який є представником Російської православної церкви у Будапешті.
Джерело: Ansa
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