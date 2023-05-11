Партнеры приятно удивлены, россияне шокированы – Данилов о реакции на сбивание Кинжала

Сбивание украинскими военными ракеты Х-47 Кинжал приятно поразило партнеров и шокировало россиян.

Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Восторг от работы Сил противовоздушной обороны Украины партнеры выразили накануне во время встречи с военными атташе в посольстве Великобритании.

– Все были приятно удивлены, что у нас это получается, – отметил Алексей Данилов.

Поразила партнеров и скорость, с которой украинские защитники овладели, согласно устоявшемуся мнению, очень сложными зенитно-ракетными системами Patriot.

Для россиян, говорит Алексей Данилов, сбивание ВСУ ракеты Х-47 стало шоком.

– Еще раз подчеркиваю: нет в России того оружия, которое мы, защищая нашу страну, не могли бы поразить, где бы оно ни находилось, – заверил секретарь Совета национальной обороны Украины.

Напомним, что 4 мая в Киевской городской военной администрации отметили, что российские войска ночью атаковали Киев дронами-камикадзе типа Shahed и, вероятно, ракетами баллистического типа.

В Воздушных силах Украины применение Россией баллистических ракет во время атаки 4 мая не подтверждали, хотя и не исключали, что это могло произойти.

После того, как на следующий день издание Defence Express заявило о том, что Украина впервые сбила “гиперзвуковую” ракету Кинжал, в Воздушных силах ВСУ отменили все комментарии и включения от спикеров ВС, а за “дополнительной информацией и комментариями” посоветовали обращаться к Defense Express и КГВА, опубликовав ссылку на сайт ресурса и страницу КГВА в Telegram.

6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что во время ночной атаки 4 мая, когда МиГ-31К выпустил с территории России ракету Х-47, украинские защитники из ЗРК Patriot уничтожили “не имеющий аналогов” Кинжал.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 442-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Апарат СНБО

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