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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Партнери приємно вражені, росіяни шоковані – Данілов про реакцію на збиття Кинджала

Олексій Данілов

Збиття українськими військовими ракети Х-47 Кинджал приємно вразило партнерів і шокувало росіян.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Захоплення роботою Сил протиповітряної оборони України партнери виказали напередодні під час зустрічі з військовими аташе в посольстві Великої Британії.

– Усі були приємно здивовані, що в нас це виходить, – зауважив Олексій Данілов.

Вразила партнерів і швидкість, із якою українські захисники опанували, згідно з усталеною думкою, дуже складні зенітно-ракетні системи Patriot.

Для росіян, каже Олексій Данілов, збиття ЗСУ ракети Х-47 стало таким собі шоком.

– Ще раз наголошую: немає в Росії тієї зброї, яку ми, захищаючи нашу країну, не могли б уразити, де б вона не була, – запевнив секретар Ради національної оборони України.

Нагадаємо, що 4 травня в Київській міській військовій адміністрації зауважили, що російські війська вночі атакували Київ дронами-камікадзе типу Shahed та, ймовірно, ракетами балістичного типу.

У Повітряних силах України застосування Росією балістичних ракет під час атаки 4 травня не підтверджували, хоча й не виключали, що це могло статися.

Після того, як наступного дня видання Defence Express заявило про те, що Україна вперше збила “гіперзвукову” ракету Кинджал, у Повітряних силах ЗСУ скасували всі коментарі та увімкнення від спікерів ПС, а за “додатковою інформацією і коментарями” порадили звертатися до Defense Express і КМВА, опублікувавши посилання на сайт ресурсу та сторінку КМВА у Telegram.

6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що під час нічної атаки 4 травня, коли МіГ-31К випустив із території Росії ракету Х-47, українські захисники із ЗРК Patriot знищили “не имеющий аналогов” Кинджал.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 442-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Апарат РНБО

Війна в Україні, Олексій Данілов, Ракета, Ракетні удари Росії, РНБО, Російська агресія, РФ
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