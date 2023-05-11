Украина получила уже 14 истребителей МиГ-29 от Польши

Польша передала Украине уже 14 единиц истребителей МиГ-29.

Соответствующее сообщение в Twitter 11 мая разместило постоянное представительство Польши в Европейском Союзе.

— Из 28 самолетов, переданных Киеву, Польша прислала 14 истребителей МиГ-29, — говорится в сообщении.

В общем, представительство Польши сообщило, что из 575 танков, поставленных Украине на данный момент, 325 были предоставлены поляками, когда же на втором месте — Нидерланды (85), а на третьем — Германия (80). Соединенные Штаты в вопросе поставок танков Украине занимают четвертое место, что соответствует 76 единицам указанной тяжелой техники.

Представительство Польши в ЕС также разместило фотографии в Twitter танков и самолетов, которые были поставлены украинским Вооруженным силам.

Напомним, еще 8 мая министр обороны Польши Мариуш Блащак говорил, что со стороны Варшавы Украине было передано только 10 истребителей МиГ-29.

Примечательно, что параллельно с увеличением количества переданной Украине советской авиации, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 8 мая заявил, что между странами-союзниками ведутся обсуждения относительно поставок Украине современных истребителей F-16.

Добавим, что накануне чешский президент заявил, что Украина может получить от Чехии легкие штурмовики L-159.

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