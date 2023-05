Украина получила уже 14 истребителей МиГ-29 от Польши

Польша передала Украине уже 14 единиц истребителей МиГ-29.

Соответствующее сообщение в Twitter 11 мая разместило постоянное представительство Польши в Европейском Союзе.

В общем, представительство Польши сообщило, что из 575 танков, поставленных Украине на данный момент, 325 были предоставлены поляками, когда же на втором месте — Нидерланды (85), а на третьем — Германия (80). Соединенные Штаты в вопросе поставок танков Украине занимают четвертое место, что соответствует 76 единицам указанной тяжелой техники.

Представительство Польши в ЕС также разместило фотографии в Twitter танков и самолетов, которые были поставлены украинским Вооруженным силам.

May 11, 2023