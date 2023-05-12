Контрнаступление ВСУ: какие планы срыва есть у россиян

В ближайшей перспективе Россия может планировать срыв контрнаступления ВСУ с помощью ударов крылатыми ракетами в глубь Украины.

Такое предположение озвучили в разведке Минобороны Великобритании 12 мая.

В более стратегическом плане, добавляют британские разведчики, в РФ считают, что Калибры и другие крылатые ракеты будут играть важную роль в любом гипотетическом конфликте с НАТО.

В то же время в британском оборонном ведомстве не оставили без внимания тот факт, что перед атакой в ночь на 9 мая, когда по украинским населенным пунктам было выпущено сразу восемь ракет типа Калибр, россияне два месяца не атаковали с носителей в Черном море.

Хотя до 9 марта флот РФ неоднократно обстреливал украинские города.

В разведке Минобороны Великобритании убеждены, что россиянам потребовался этот временный перерыв, чтобы восстановить резервные запасы.

И все же британские разведчики считают, что использование этого дефицитного и дорогостоящего оружия для российских командиров является настоящей дилеммой, потому что война в Украине длится гораздо дольше, чем они планировали.

Напомним, что вечером 20 марта в Джанкое прогремели мощные взрывы.

Впоследствии в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что там во время транспортировки по железной дороге были уничтожены российские крылатые ракеты Калибр НК.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 443-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Минобороны России

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