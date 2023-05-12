Контрнаступление ВСУ: какие планы срыва есть у россиян
В ближайшей перспективе Россия может планировать срыв контрнаступления ВСУ с помощью ударов крылатыми ракетами в глубь Украины.
Такое предположение озвучили в разведке Минобороны Великобритании 12 мая.
В более стратегическом плане, добавляют британские разведчики, в РФ считают, что Калибры и другие крылатые ракеты будут играть важную роль в любом гипотетическом конфликте с НАТО.
В то же время в британском оборонном ведомстве не оставили без внимания тот факт, что перед атакой в ночь на 9 мая, когда по украинским населенным пунктам было выпущено сразу восемь ракет типа Калибр, россияне два месяца не атаковали с носителей в Черном море.
Хотя до 9 марта флот РФ неоднократно обстреливал украинские города.
В разведке Минобороны Великобритании убеждены, что россиянам потребовался этот временный перерыв, чтобы восстановить резервные запасы.
И все же британские разведчики считают, что использование этого дефицитного и дорогостоящего оружия для российских командиров является настоящей дилеммой, потому что война в Украине длится гораздо дольше, чем они планировали.
Напомним, что вечером 20 марта в Джанкое прогремели мощные взрывы.
Впоследствии в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что там во время транспортировки по железной дороге были уничтожены российские крылатые ракеты Калибр НК.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 443-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: Минобороны России
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов