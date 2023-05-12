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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Контрнаступ ЗСУ: які плани зриву є в росіян

Запуск ракет типу Калібр із моря

У найближчій перспективі Росія може планувати зрив контрнаступу ЗСУ за допомогою ударів крилатими ракетами вглиб України.

Таке припущення озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 12 травня.

У більш стратегічному плані, додають британські розвідники, у РФ вважають, що Калібри та інші крилаті ракети відіграватимуть важливу роль у будь-якому гіпотетичному конфлікті з НАТО.

Водночас у британському оборонному відомстві не залишили поза увагою той факт, що перед атакою вночі проти 9 травня, коли по українських населених пунктах було випущено відразу вісім ракет типу Калібр, росіяни два місяці не атакували з носіїв у Чорному морі.

Хоч до 9 березня флот РФ неодноразово обстрілював українські міста.

У розвідці Міноборони Великої Британії переконані, що росіянам потрібна була ця тимчасова перерва, щоб відновити резервні запаси.

Та все ж британські розвідники вважають, що використання цієї дефіцитної та дорогої зброї для російських командирів є справжньою дилемою, тому що війна в Україні триває значно довше, ніж вони планували.

Нагадаємо, що увечері 20 березня в Джанкої прогриміли потужні вибухи.

Згодом у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що там під час транспортування залізницею було знищено російські крилаті ракети Калібр НК.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 443-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Міноборони Росії

Війна в Україні, ЗСУ, Ракета, Ракетні удари Росії, Російська агресія, РФ, флот РФ, Чорне море, Чорноморський флот РФ
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