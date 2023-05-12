Контрнаступ ЗСУ: які плани зриву є в росіян
У найближчій перспективі Росія може планувати зрив контрнаступу ЗСУ за допомогою ударів крилатими ракетами вглиб України.
Таке припущення озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 12 травня.
У більш стратегічному плані, додають британські розвідники, у РФ вважають, що Калібри та інші крилаті ракети відіграватимуть важливу роль у будь-якому гіпотетичному конфлікті з НАТО.
Водночас у британському оборонному відомстві не залишили поза увагою той факт, що перед атакою вночі проти 9 травня, коли по українських населених пунктах було випущено відразу вісім ракет типу Калібр, росіяни два місяці не атакували з носіїв у Чорному морі.
Хоч до 9 березня флот РФ неодноразово обстрілював українські міста.
У розвідці Міноборони Великої Британії переконані, що росіянам потрібна була ця тимчасова перерва, щоб відновити резервні запаси.
Та все ж британські розвідники вважають, що використання цієї дефіцитної та дорогої зброї для російських командирів є справжньою дилемою, тому що війна в Україні триває значно довше, ніж вони планували.
Нагадаємо, що увечері 20 березня в Джанкої прогриміли потужні вибухи.
Згодом у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що там під час транспортування залізницею було знищено російські крилаті ракети Калібр НК.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 443-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ministry of Defence
Фото: Міноборони Росії
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