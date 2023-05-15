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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Колаборанти масово тікають із ТОТ Запорізької та Херсонської областей – ЦНС

російські окупанти
Фото: Getty Images

Серед колаборантів на тимчасово окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей наростають панічні настрої на тлі майбутнього контрнаступу ЗСУ, і багато з них вже виїхали до Росії.

– Колаборанти на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської масово тікають до РФ, – повідомляє Центр національного спротиву.

Водночас керівництво окупаційних адміністрацій заборонило виїжджати значній частині колаборантів, проте вони шукають способи обійти заборону й вивозять свої сім’ї.

До речі, вранці 15 травня у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунали вибухи.

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Бої на фронті

Джерело: ЦНС

Війна в Україні, Державна зрада, Запорізька область, Російська агресія, Херсонська область
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