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Бросили гранату в парикмахерскую: в центре Луганска прогремел взрыв
15 мая во временно оккупированном Луганске произошел взрыв.
Есть информация, что кто-то бросил гранату в парикмахерскую.
По другим данным, взрывчатка сработала прямо в барбершопе.
К слову, парикмахерская расположена недалеко от “Государственной телевизионной и радиовещательной компании “ЛНР”.
В настоящее время в городе перекрыто движение транспорта.
К месту инцидента прибыло много карет скорой помощи.
Предварительно, от взрыва пострадали не менее пяти человек.
Фото: Regnum
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