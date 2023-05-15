Бросили гранату в парикмахерскую: в центре Луганска прогремел взрыв

15 мая во временно оккупированном Луганске произошел взрыв.

Есть информация, что кто-то бросил гранату в парикмахерскую.

По другим данным, взрывчатка сработала прямо в барбершопе.

К слову, парикмахерская расположена недалеко от “Государственной телевизионной и радиовещательной компании “ЛНР”.

В настоящее время в городе перекрыто движение транспорта.

К месту инцидента прибыло много карет скорой помощи.

Предварительно, от взрыва пострадали не менее пяти человек.

Фото: Regnum

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.