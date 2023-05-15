У Луганську вибухнув барбершоп, в якому був “міністр” “ЛНР”: за однією з версій, він помер
15 травня в перукарні в центрі тимчасово окупованого Луганська стався вибух.
Оновлено о 16:35. Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що “в.о. голови МВС “ЛНР” Корнет вижив і його стан нібито стабільно тяжкий. Крім того пишуть, що загинула цивільна особа, яка в момент вибуху проходила поруч.
Оновлено о 15:34. За даними нардепа Олексія Гончаренка, від поранень помер так званий міністр внутрішніх справ “ЛНР” Ігор Корнет.
Оновлено о 14:14. Є інформація, що хтось кинув гранату в перукарню.
За іншими даними, вибухівка спрацювала просто в барбершопі.
До слова, перукарня розташована неподалік “Державної телевізійної та радіомовної компанії “ЛНР”.
Наразі в місті перекрито рух транспорту.
До місця інциденту прибуло багато карет швидкої допомоги.
Попередньо, від вибуху постраждали щонайменше п’ятеро людей.
Нагадаємо, що 13 травня в селищі Ювілейному на околицях окупованого Луганська пролунав потужний вибух.
Російські ЗМІ повідомили про влучання в стару будівлю Луганської академії внутрішніх справ, де з 2015 року розташовувалися російські військові.
Увечері вибух стався на базі окупантів у Луганську.
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Фото: Regnum
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