Российские террористы не имеют никакого шанса на победу — Резников о ночной атаке РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников высоко оценил работу украинских сил ПВО во время атаки РФ в ночь на 16 мая.

Об этом он написал в Twitter.

Глава Минобороны также поблагодарил украинских защитников и страны-партнеры, которые сделали свой вклад в защиту неба над Украиной и всей Европой.

Another unbelievable success for the Ukrainian Air Forces! Last night, our sky defenders shot down SIX russian hypersonic Kinzhal missiles and 12 other missiles.

80-1-6=❌

russian terrorists have no chance of prevailing over Ukraine. Their weapons can and should be countered by…

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 16, 2023