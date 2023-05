Російські терористи не мають жодного шансу на перемогу – Резніков про нічну атаку РФ

Міністр оборони України Олексій Резніков високо оцінив роботу українських сил ППО під час атаки РФ у ніч на 16 травня.

Про це він написав у Twitter.

Глава Міноборони також подякував українським захисникам та країнам-партнерам, які зробили свій внесок у захист неба над Україною та всією Європою.

Another unbelievable success for the Ukrainian Air Forces! Last night, our sky defenders shot down SIX russian hypersonic Kinzhal missiles and 12 other missiles.

80-1-6=❌

russian terrorists have no chance of prevailing over Ukraine. Their weapons can and should be countered by…

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 16, 2023