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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Західні посадовці підтверджують використання Україною ракет Storm Shadow – CNN

Ракети Storm Shadow
Фото: Getty Images

Українські військові вже використали далекобійні ракети Storm Shadow, отримані від Великої Британії, для ударів по російських цілях.

Про це пише CNN із посиланням на двох посадовців США й одного посадовця країни Заходу.

Джерела CNN не уточнили, коли саме йта по яких цілях ЗСУ застосували Storm Shadow. Представник Міністерства оборони України від коментарів відмовився.

Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності, спільно розроблена Британією та Францією. Її дальність стрільби перевищує 250 кілометрів.

ЗСУ вже використали ракети Storm Shadow для ударів по російських цілях

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що росіяни недарма бояться британських далекобійних ракет Storm Shadow.

Ракета може знищувати укріплені об’єкти, зокрема опорні й командні пункти, об’єкти, які захищені додатково від ударів звичайними типами озброєнь.

Російським засобам ППО дуже важко перехоплювати британські Storm Shadow, тому що ракета може летіти на наднизьких висотах – від 30 м. Крім того, вони можуть вдало огинати рельєф.

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Західні посадовці підтверджують використання Україною ракет Storm Shadow – CNN

Війна в Україні, Велика Британія, Російська агресія
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