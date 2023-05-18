В Одессе раздаются взрывы, Ким сообщает о запуске ракет
Вечером 17 мая в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.
По данным мониторинговых Telegram-каналов, в Одесской области отработали силы ПВО по воздушным объектам.
В свою очередь глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о запуске вражеских ракет с юга.
Он призвал украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
По состоянию на 22:00 тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Луганской областях и в Крыму.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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