В Одессе раздаются взрывы, Ким сообщает о запуске ракет

Вечером 17 мая в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, в Одесской области отработали силы ПВО по воздушным объектам.

В свою очередь глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о запуске вражеских ракет с юга.

Он призвал украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

По состоянию на 22:00 тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Луганской областях и в Крыму.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 448-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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