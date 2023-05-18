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Валентина Чорна, редактор ленты

В Одессе раздаются взрывы, Ким сообщает о запуске ракет

В Одессе раздаются взрывы, Ким сообщает о запуске ракет
Фото: Depositphotos

Вечером 17 мая в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, в Одесской области отработали силы ПВО по воздушным объектам.

В свою очередь глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о запуске вражеских ракет с юга.

Он призвал украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

По состоянию на 22:00 тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Луганской областях и в Крыму.

Взрывы в Одессе 17 мая 2023 года: что известно о взрывах в Одессе

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 448-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Одесса, Ракетные удары России, Російська агресія
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