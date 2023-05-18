Ракетний удар по Одесі: одна людина загинула, ще двоє поранені
Увечері 17 травня російські війська завдали ракетного удару по Одесі.
Оновлено 18 травня о 06:06. Унаслідок ракетного удару одна людина загинула, ще дві дістали поранення.
Оновлено о 22:36. За даними моніторингових Telegram-каналів, на Одещині сили ППО відпрацювали по повітряних об’єктах.
Оновлено о 22:00. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про запуск ворожих ракет з півдня.
Він закликав українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Станом на 22:00 тривогу було оголошено в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Луганській областях та в Криму.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 449-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.