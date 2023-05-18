Ракетний удар по Одесі: одна людина загинула, ще двоє поранені

Увечері 17 травня російські війська завдали ракетного удару по Одесі.

Оновлено 18 травня о 06:06. Унаслідок ракетного удару одна людина загинула, ще дві дістали поранення.

Оновлено о 22:36. За даними моніторингових Telegram-каналів, на Одещині сили ППО відпрацювали по повітряних об’єктах.

Оновлено о 22:00. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про запуск ворожих ракет з півдня.

Він закликав українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Станом на 22:00 тривогу було оголошено в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Луганській областях та в Криму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 449-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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