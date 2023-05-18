Валентина Чорна, редактор ленты
В Севастополе раздаются взрывы — что известно
Днем 18 мая во временно оккупированном Севастополе в Крыму прогремели взрывы.
Как сообщают местные жители, громко было в центре города и на окраинах. Всего жители насчитали 14 взрывов.
Оккупационные “власти” Крыма объяснили взрывы якобы тренировкой флота РФ и учебными стрельбами. Мол, в городе все спокойно.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 449-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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