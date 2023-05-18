Валентина Чорна, редакторка стрічки
У Севастополі лунають вибухи – що відомо
Вдень 18 травня у тимчасово окупованому Севастополі в Криму пролунали вибухи.
Як повідомляють місцеві жителі, гучно було в центрі міста і на околицях. Загалом жителі нарахували 14 вибухів.
Окупаційна “влада” Криму пояснила вибухи нібито тренуванням флоту РФ та навчальними стрільбами. Мовляв, у місті все спокійно.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 449-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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