У Севастополі лунають вибухи – що відомо

Вдень 18 травня у тимчасово окупованому Севастополі в Криму пролунали вибухи.

Як повідомляють місцеві жителі, гучно було в центрі міста і на околицях. Загалом жителі нарахували 14 вибухів.

Окупаційна “влада” Криму пояснила вибухи нібито тренуванням флоту РФ та навчальними стрільбами. Мовляв, у місті все спокійно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 449-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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