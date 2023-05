РФ перекинула під Бахмут нові сили, щоб заявити хоч про якийсь успіх – розвідка Британії

За оцінками розвідки Міноборони Великої Британії, за останні чотири дні російське командування з високою ймовірністю могло перекинути під Бахмут до кількох батальйонів для посилення угруповання окупаційних військ.

Така передислокація російських військ, на думку британських розвідників, є значною, оскільки Росія, ймовірно, зберігає в Україні відносно невелику кількість незалучених до бойових дій підрозділів.

У британській розвідці також вважають, що такі кроки Кремля можуть свідчити про те, що вони й досі розглядають захоплення Бахмута як ключову військову мету, яка дозволить “заявити про певний успіх у конфлікті”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 May 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/PpkFJHAKP8

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/aszpdcuUbs

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 20, 2023