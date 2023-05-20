РФ перекинула під Бахмут нові сили, щоб заявити хоч про якийсь успіх – розвідка Британії

За оцінками розвідки Міноборони Великої Британії, за останні чотири дні російське командування з високою ймовірністю могло перекинути під Бахмут до кількох батальйонів для посилення угруповання окупаційних військ.

– Це сталося після того, як в середині травня українські війська здобули тактичні перемоги на флангах цього міста Донецької області, а також після публічно висловлених сумнівів щодо готовності сил групи Вагнера продовжувати бойові дії в цьому секторі, – йдеться у зведенні розвідки 20 травня.

Така передислокація російських військ, на думку британських розвідників, є значною, оскільки Росія, ймовірно, зберігає в Україні відносно невелику кількість незалучених до бойових дій підрозділів.

У британській розвідці також вважають, що такі кроки Кремля можуть свідчити про те, що вони й досі розглядають захоплення Бахмута як ключову військову мету, яка дозволить “заявити про певний успіх у конфлікті”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 May 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/PpkFJHAKP8 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/aszpdcuUbs — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 20, 2023

Заступниця глави Міноборони України Ганна Маляр вчора також повідомила, що Росія збільшила угруповання своїх військ під Бахмутом на декілька тисяч осіб та намагається використовувати перевагу у важкій артилерії і кількості снарядів.

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