У Бердянську ЗСУ знищили штаб одного із підрозділів окупантів

В ніч проти 21 травня Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у тимчасово окупованому Бердянську у Запорізькій області.

Оновлено 0 13:30. Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного марафону Єдині новини розповів, що вибухи у Бердянську пролунали близько четвертої години ранку. Місцеві мешканці повідомляли, що бачили стовпи диму поблизу захопленого аеродрому.



Про це повідомляє Telegram-канал СтратКом ЗСУ.

– В результаті нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ. Втрати противника уточнюються, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганни Маляр заявила, що українські військові взяли Бахмут на Донеччині у напівоточення, вони зберігають контроль над частиною міста.

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