У Бердянську ЗСУ знищили штаб одного із підрозділів окупантів
В ніч проти 21 травня Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у тимчасово окупованому Бердянську у Запорізькій області.
Оновлено 0 13:30. Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного марафону Єдині новини розповів, що вибухи у Бердянську пролунали близько четвертої години ранку. Місцеві мешканці повідомляли, що бачили стовпи диму поблизу захопленого аеродрому.
Про це повідомляє Telegram-канал СтратКом ЗСУ.
– В результаті нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ. Втрати противника уточнюються, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганни Маляр заявила, що українські військові взяли Бахмут на Донеччині у напівоточення, вони зберігають контроль над частиною міста.