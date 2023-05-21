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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Во временно оккупированном Токмаке прогремели взрывы — что известно

Вибух
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщают в Telegram-каналах и публикуют фото, на которых видно густой столб дыма.

Напомним, в ночь на 21 мая Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 452-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Война в Украине, Взрыв, Запорожская область
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