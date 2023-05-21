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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У тимчасово окупованому Токмаку прогриміли вибухи – що відомо

Вибух
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області прогриміли вибухи. 

Про це повідомляють у Telegram-каналах та публікують фото, на яких видно густий стовп диму. 

Нагадаємо, в ніч проти 21 травня Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у тимчасово окупованому Бердянську у Запорізькій області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 452-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Вибух, Запорізька область
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Вадим Карп’як
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