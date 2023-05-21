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Захваченная часть Запорожской области практически полностью без электричества — СМИ

електропідстанція
Фото: Pixabay

Временно оккупированная часть Запорожской области практически полностью без электроснабжения. В Мелитополе без света некоторые районы.

Об этом сообщает местный Telegram-канал РИА-Мелитополь.

— Десятки населенных пунктов временно оккупированного региона остались без электричества. Света нет в Токмаке, Энергодаре, Днепрорудном, Каменке-Днепровской. В домах местных жителей также исчезла вода и интернет, — говорится в сообщении.

Указано, что в Мелитополе свет погас во всех районах, кроме микрорайона Юровка. Новый Мелитополь частично без электричества. По меньшей мере у половины абонентов местных провайдеров отсутствует проводной интернет.

Есть информация, что повреждена линия электропередачи из оккупированного Крыма.

Ранее в Центре нацсопротивления сообщили, что среди коллаборационистов на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей нарастают панические настроения на фоне будущего контрнаступления ВСУ, и многие из них уже выехали в Россию.

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Источник: РИА-Мелитополь

Война в Украине, Запорожская область, Мелітополь
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