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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Захоплена частина Запорізької області практично повністю без електрики – ЗМІ

електропідстанція
Фото: Pixabay

Тимчасово окупована частина Запорізької області практично повністю без електропостачання. У Мелітополі без світла деякі райони.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал РІА-Мелітополь.

– Десятки населених пунктів тимчасово окупованого регіону залишились без  електрики. Світла немає в Токмаку, Енергодарі, Дніпрорудному, Кам’янці-Дніпровській. У будинках місцевих жителів також зникла вода та інтернет, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що у Мелітополі світло згасло в усіх районах, крім мікрорайону Юрівка. Новий Мелітополь частково без електрики. Щонайменше у половини абонентів місцевих провайдерів немає дротового інтернету.

Є інформація, що пошкоджено лінію електропередачі з окупованого Криму.

Раніше у Центрі нацспротиву повідомили, що серед колаборантів на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей наростають панічні настрої на тлі майбутнього контрнаступу ЗСУ і багато хто з них вже виїхав до Росії.

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Джерело: РІА-Мелітополь

Війна в Україні, Запорізька область, Мелітополь
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Вадим Карп’як
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