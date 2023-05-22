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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Під контролем ЗСУ залишається невелика частина Бахмута, йдуть бої – Маляр

Ганна Маляр

Українські захисники продовжують контролювати невелику частину Бахмута на Донеччині, росіяни проводять зачистку захоплених у місті територій.

Про це в етері телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, ситуація в районі Бахмута приблизно така сама, як і вчора.

–  Учора у нас залишався контроль за нашими Збройними силами певних інфраструктурних обʼєктів і промислових, і приватного сектору, в південно-західному районі – це район Літака. Сьогодні так само лишається за нами контроль цієї вже невеликої частини, але частини міста, – сказала вона.

Маляр зазначила, що наразі тривають бої, ворог здійснює зачистки на взятих під контроль територіях.

Заступниця міністра наголосила, що усе йде за планом, ситуація контрольована.

– Оборона Бахмута як міста своє завдання виконала. Це концентрація сил ворога, потрібно було виграти час, щоб здійснювати інші дії, пізніше зможемо говорити, які саме, і завдання було знищувати ворога. В багатомісячних боях за Бахмут була знищена дуже потужна сила росіян – угруповання Вагнера, з нього там практично нічого не залишилось, – додала вона.

Учора заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що українські військові взяли Бахмут на Донеччині у напівоточення, вони зберігають контроль над частиною міста.

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Бахмут, Війна в Україні, Ганна Маляр
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