Малюк впервые рассказал о специальных подразделениях диверсий СБУ

Сразу после начала полномасштабного вторжения в Украине создали специальные подразделения, которые занимались диверсиями и контрдиверсиями. Они работали только в двух областях — Киевской и Житомирской.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк во время интервью журналисту Дмитрию Комарову. По его словам, одними из основных задач было перерезать логистику РФ.

— По понятным причинам название и количество я не буду говорить. Но позволю себе поблагодарить за службу его руководителя — Охотника, позволю назвать его позывной. И весь личный состав данного подразделения. Также к этому подразделению были добавлены силы партизанские-агентурные, — отметил глава СБУ.

По его словам, также военные из этого подразделения выполняли другие задачи. Среди них — уничтожение тылового пункта управления врага.

Впоследствии они начали функционировать в Донецкой, Луганской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Недавно глава СБУ Василий Малюк признал причастность Украины к взрывам на Крымском мосту. Он отметил, что СБУ предприняла определенные меры, однако не уточнил, как именно спецслужбе это удалось.

Источник: Рік. За кадром

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