Малюк вперше розповів про спеціальні підрозділи диверсій СБУ

Одразу після початку повномасштабного вторгнення в Україні створили спеціальні підрозділи, які займалися диверсіями та контрдиверсіями. Вони працювали лише у двох областях – Київській та Житомирській.

Про це заявив очільник Служби безпеки України Василь Малюк під час інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову. За його словами, одними з основних завдань було перерізати логістику РФ.

– Зі зрозумілих причин назву і кількість я не казатиму. Але дозволю собі подякувати за службу його очільнику – Охотніку, дозволю назвати його позивний. І всьому особовому складу даного підрозділу. Також до цього підрозділу були додані сили партизанські-агентурні, – зазначив глава СБУ.

За його словами, також військові з цього підрозділу виконували інші завдання. Серед них – знищення тилового пункту управління ворога.

Згодом вони почали функціонувати у Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях.

Нещодавно очільник СБУ Василь Малюк визнав причетність України до вибухів на Кримському мосту. Він зазначив, що СБУ вчинила певні заходи, проте не уточнив, як саме спецслужбі це вдалося.

Джерело: Рік. За кадром

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