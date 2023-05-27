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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Малюк вперше розповів про спеціальні підрозділи диверсій СБУ

Малюк вперше розповів про спеціальні підрозділи диверсій СБУ
Фото: СБУ

Одразу після початку повномасштабного вторгнення в Україні створили спеціальні підрозділи, які займалися диверсіями та контрдиверсіями. Вони працювали лише у двох областях – Київській та Житомирській.

Про це заявив очільник Служби безпеки України Василь Малюк під час інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову. За його словами, одними з основних завдань було перерізати логістику РФ.

– Зі зрозумілих причин назву і кількість я не казатиму. Але дозволю собі подякувати за службу його очільнику – Охотніку, дозволю назвати його позивний. І всьому особовому складу даного підрозділу. Також до цього підрозділу були додані сили партизанські-агентурні, – зазначив глава СБУ.

За його словами, також військові з цього підрозділу виконували інші завдання. Серед них – знищення тилового пункту управління ворога.

Згодом вони почали функціонувати у Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях.

Нещодавно очільник СБУ Василь Малюк визнав причетність України до вибухів на Кримському мосту. Він зазначив, що СБУ вчинила певні заходи, проте не уточнив, як саме спецслужбі це вдалося.

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Джерело: Рік. За кадром

Війна в Україні, Василь Малюк, СБУ, спецслужби
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