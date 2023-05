В британской разведке подтвердили выход “вагнеровцев” с позиций возле Бахмута

Силы террористического формирования ЧВК Вагнера, вероятно, начали отходить с некоторых позиций в районе Бахмута (Донецкая область).

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В ведомстве обратили внимание на заявление владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина от 25 мая, когда он объявил о начале вывода его сил из Бахмута. Он утверждал, что передача позиций регулярной армии РФ продлится до 1 июня.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр также подтвердила ротацию сил “вагнеровцев” в окрестностях города.

По информации разведки, по состоянию на 24 мая в Бахмут, вероятно, вошли силы террористического образования “ДНР”, чтобы “начать операции по зачистке”.

Кроме того, в последние недели подразделения 31 бригады воздушно-десантных войск РФ, вероятно, переместились из района Сватово-Кременная, чтобы усилить фланги вокруг Бахмута.

В разведке считают, что, несмотря на продолжающуюся вражду Пригожина с Минобороны РФ, наемники ЧВК Вагнера, вероятно, “будут использованы для последующих наступательных операций на Донбассе после возобновления сил”.

