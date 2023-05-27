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Юлия Соколова, редактор ленты

В британской разведке подтвердили выход “вагнеровцев” с позиций возле Бахмута

В британской разведке подтвердили выход “вагнеровцев” с позиций возле Бахмута
Фото: Getty Images

Силы террористического формирования ЧВК Вагнера, вероятно, начали отходить с некоторых позиций в районе Бахмута (Донецкая область).

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В ведомстве обратили внимание на заявление владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина от 25 мая, когда он объявил о начале вывода его сил из Бахмута. Он утверждал, что передача позиций регулярной армии РФ продлится до 1 июня.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр также подтвердила ротацию сил “вагнеровцев” в окрестностях города.

По информации разведки, по состоянию на 24 мая в Бахмут, вероятно, вошли силы террористического образования “ДНР”, чтобы “начать операции по зачистке”.

Кроме того, в последние недели подразделения 31 бригады воздушно-десантных войск РФ, вероятно, переместились из района Сватово-Кременная, чтобы усилить фланги вокруг Бахмута.

– По состоянию на 16 мая 2023 года украинские войска заняли 20 квадратных километров на флангах Бахмута. Ротация сил Вагнера, вероятно, будет продолжаться контролируемыми этапами, чтобы предотвратить коллапс в районах вокруг Бахмута, — отмечается в сообщении.

В разведке считают, что, несмотря на продолжающуюся вражду Пригожина с Минобороны РФ, наемники ЧВК Вагнера, вероятно, “будут использованы для последующих наступательных операций на Донбассе после возобновления сил”.

По данным аналитиков американского Института изучения войны, успешные контратаки украинских военных на флангах в Бахмуте усложняют оккупантам операции по деблокированию подразделений “вагнеровцев”.

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Бахмут

Бахмут, Война в Украине, Великобритания, ЧВК Вагнера, Разведка
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Министерство обороны США не будет делать публичных оценок относительно того, действительно ли российские военные полностью захватили Бахмут. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Ярослава Марущенко
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