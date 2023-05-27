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Юлія Соколова, редакторка стрічки

”Вагнерівці” відходять з Бахмута, але перегруповуються в інших трьох точках – Данілов

Олексій Данілов

Найманці терористичного формування ПВК Вагнера не припинять воювати проти України після відходу з Бахмута.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю британському агентству ВВС.

Він підтвердив, що частина найманців відступає з Бахмута. Однак, за словами Данілова, вони “перегруповуються в інших трьох точках”.

– Так, це відбувається (відхід “вагнерівців” з Бахмута, – Ред.). Але це не означає, що вони перестануть воювати з нами. Вони збираються більше зосередитися на інших фронтах… Вони перегруповуються в інших трьох точках, – наголосив секретар РНБО.

Данілов зазначив, що хоч Збройні сили України зараз контролюють невелику частину міста, проте варто мати на увазі, що “Бахмут відіграв велику роль у цій війні”.

Він підтримав рішення військового командування України обороняти Бахмут протягом багатьох місяців, попри складність боїв та втрати.

– Бахмут – це наша земля, наша територія, і ми повинні її захищати. Якщо ми почнемо залишати кожен населений пункт, це може привести нас до нашого західного кордону, як Путін і хотів із перших днів війни, – пояснив секретар РНБО.

27 травня у британській розвідці підтвердили, що найманці ПВК Вагнера почали відходити з деяких позицій у районі міста Бахмут. Водночас у розвідці вважають, що “вагнерівці” будуть використані для подальших наступальних операцій РФ на Донбасі після відновлення сил.

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Фото: РНБО

Джерело: BBC
Бахмут, Війна в Україні, Олексій Данілов, ПВК Вагнера
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