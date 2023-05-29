Обстріл Дніпропетровщини: кількість постраждалих зросла до 10 осіб, серед них дитина
Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Синельниківського району Дніпропетровської області збільшилася до 10 осіб, серед них 11-річний хлопчик.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
– Десятьох людей госпіталізовано після сьогоднішнього обстрілу Синельниківського району. Серед них і 11-річний хлопчик. Троє – “важкі”. Решта – у стані середньої тяжкості, – написав він у Telegram.
У людей вогнепальні поранення, переломи, рубані рани та черепно-мозкові травми.
Більшість постраждалих доставили в лікарні Запорізької області.
Також голова ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу загинула 51-річна жінка.
Зазначимо, що сьогодні вранці російські війська обстріляли Покровську громаду Синельниківського району.
Внаслідок атаки зруйновані два приватні будинки, 30 – потрощені. Також побиті магазин і заправка.
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Фото: Сергій Лисак
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