Обстріл Дніпропетровщини: кількість постраждалих зросла до 10 осіб, серед них дитина

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Синельниківського району Дніпропетровської області збільшилася до 10 осіб, серед них 11-річний хлопчик.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

– Десятьох людей госпіталізовано після сьогоднішнього обстрілу Синельниківського району. Серед них і 11-річний хлопчик. Троє – “важкі”. Решта – у стані середньої тяжкості, – написав він у Telegram.

У людей вогнепальні поранення, переломи, рубані рани та черепно-мозкові травми.

Більшість постраждалих доставили в лікарні Запорізької області.

Також голова ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу загинула 51-річна жінка.

Зазначимо, що сьогодні вранці російські війська обстріляли Покровську громаду Синельниківського району.

Внаслідок атаки зруйновані два приватні будинки, 30 – потрощені. Також побиті магазин і заправка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 460-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Сергій Лисак

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.