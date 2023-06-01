Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Агресором у війні є Росія: у США відреагували на події в Бєлгородській області
На Харківщині у лісі знайшли живою 2-річну дівчинку, яку шукали кілька діб
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Сенат Чехії підтримав якнайшвидший вступ України в НАТО

Сенат Чехії підтримав якнайшвидший вступ України в НАТО

Сенат Чехії підтримав резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України в НАТО.

Про це заявив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

– Сьогодні Сенат Чеської Республіки ухвалив важливу резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України до Організації Північноатлантичного договору, – написав він.

За словами глави українського парламенту, в резолюції йдеться, зокрема, про те, що Україна демонструє рішучість і готовність захищати євроатлантичні цінності.

Крім того, перемога України в російсько-українській війні та вступ в НАТО відповідають безпековим інтересам Чехії.

Зокрема, сенат Чехії підтримав навчання, надання зброї та іншого військового обладнання для українських військових в координації з союзниками по НАТО.

Щодо липневого саміту НАТО у Вільнюсі, то сенат Чехії вважає, що на зустрічі лідерів країн НАТО має бути підтверджений сильний політичний сигнал щодо членства України.

– Адже вступ України до НАТО значно посилить військовий потенціал Північноатлантичного союзу та збереже міжнародний порядок, заснований на правилах і нормах ООН, – додав Стефанчук.

Спікер Верховної Ради подякував чеським колегам.

Нагадаємо, раніше начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка допустив можливу війну між Росією та НАТО.

Крім того, чеський президент Петр Павел закликав не відмовлятися від спільних зусиль, спрямованих на перемогу над Росією в Україні.

Фото: Ruslan Stefanchuk

НАТО, Руслан Стефанчук, Україна, Чехія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна отримає від Норвегії допомогу майже на €6,5 млрд протягом п’яти років
Сенат Чехії підтримав якнайшвидший вступ України в НАТО
Маємо допомогти: Макрон заявив, що контрнаступ України дає шанс на тривалий мир
Еммануель Макрон
План Гроссі з захисту ЗАЕС: Росія не погодила, а Україна пропонує доповнити
Сенат Чехії підтримав якнайшвидший вступ України в НАТО
Україна має право завдавати ударів по території РФ – речник уряду ФРН
Бундестаг
Збільшення ліміту держборгу США не вплине на допомогу Україні – Bloomberg
Білий дім
Відео
Швидкі, смертоносні та універсальні: чому F-16 не просто потужні, а й особливі

Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.

Єгор Ромахло
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (31.05.2023)
Сенат Чехії підтримав якнайшвидший вступ України в НАТО
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (31.05.2023)
Сенат Чехії підтримав якнайшвидший вступ України в НАТО
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (31.05.2023)
Сенат Чехії підтримав якнайшвидший вступ України в НАТО
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (31.05.2023)
Сенат Чехії підтримав якнайшвидший вступ України в НАТО
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь