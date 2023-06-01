Сенат Чехії підтримав якнайшвидший вступ України в НАТО

Сенат Чехії підтримав резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України в НАТО.

Про це заявив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

– Сьогодні Сенат Чеської Республіки ухвалив важливу резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України до Організації Північноатлантичного договору, – написав він.

За словами глави українського парламенту, в резолюції йдеться, зокрема, про те, що Україна демонструє рішучість і готовність захищати євроатлантичні цінності.

Крім того, перемога України в російсько-українській війні та вступ в НАТО відповідають безпековим інтересам Чехії.

Зокрема, сенат Чехії підтримав навчання, надання зброї та іншого військового обладнання для українських військових в координації з союзниками по НАТО.

Щодо липневого саміту НАТО у Вільнюсі, то сенат Чехії вважає, що на зустрічі лідерів країн НАТО має бути підтверджений сильний політичний сигнал щодо членства України.

– Адже вступ України до НАТО значно посилить військовий потенціал Північноатлантичного союзу та збереже міжнародний порядок, заснований на правилах і нормах ООН, – додав Стефанчук.

Спікер Верховної Ради подякував чеським колегам.

Нагадаємо, раніше начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка допустив можливу війну між Росією та НАТО.

Крім того, чеський президент Петр Павел закликав не відмовлятися від спільних зусиль, спрямованих на перемогу над Росією в Україні.

Фото: Ruslan Stefanchuk

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.