У Бахмуті ворог перейшов до оборони: Сирський показав, як з дронів нищать окупантів
У районі Бахмуту Донецької області російські війська перейшли до оборони. Загалом спостерігається значне зменшення активності ворога, водночас збільшилася кількість обстрілів з артилерії та мінометів.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.
– Ворог перейшов до оборони. Спостерігається значне зменшення будь-яких активних дій ворога при збільшенні кількості обстрілів з важкого озброєння, в основному з артилерії та мінометів, – наголосив він.
Сирський також показав відео аеророзвідки 24 окремого штурмового батальйону Айдар, на якому його бійці з безпілотників знищують окупантів в окопах під Бахмутом.
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