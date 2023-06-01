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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Бахмуті ворог перейшов до оборони: Сирський показав, як з дронів нищать окупантів

Бахмут
Фото: Depositphotos

У районі Бахмуту Донецької області російські війська перейшли до оборони. Загалом спостерігається значне зменшення активності ворога, водночас збільшилася кількість обстрілів з артилерії та мінометів.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

– Ворог перейшов до оборони. Спостерігається значне зменшення будь-яких активних дій ворога при збільшенні кількості обстрілів з важкого озброєння, в основному з артилерії та мінометів, – наголосив він.

Сирський також показав відео аеророзвідки 24 окремого штурмового батальйону Айдар, на якому його бійці з безпілотників знищують окупантів в окопах під Бахмутом.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 463-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Армія Росії, Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, Олександр Сирський
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