Війна закінчиться, коли Україна переможе – Зеленський

Війна закінчиться, коли російські окупанти покинуть українські території.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Newsmaker.

Так, на запитання журналістів, коли, на його думку, завершиться війна, Зеленський відповів, що коли Україна переможе.

– Росія може зупинити війну раніше, якщо піде з наших окупованих територій, – наголосив президент.

Він також зазначив, що Україна готова стати членом Північноатлантичного альянсу.

– Україна готова вступити в НАТО, ми чекаємо, коли НАТО буде готовий прийняти Україну, – сказав він.

Глава держави додав, що через російську агресію гарантії безпеки важливі не лише для України, а й для наших сусідів, зокрема, Молдови.

1 червня президент України Володимир Зеленський прибув до Молдови для участі у саміті Європейського політичного співтовариства.

Джерело: Newsmaker

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.