Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Откуда РФ атакует территорию Украины — карта вражеских аэродромов
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Миллионы снарядов и противодронное оборудование. В Литве анонсировали новую партию помощи для Украины

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас анонсировал новый пакет поддержки для Украины.

Об этом он написал в Twitter.

— Литва готовит новую партию помощи для Украины. Миллионы единиц боеприпасов, средства для борьбы с беспилотниками, — говорится в сообщении.

Указано, что больше информации о поддержке будет объявлено через две недели, после встречи в формате Рамштайн.

25 мая, во время 12-й встречи в формате Рамштайн Литва объявила о новом пакете военной помощи для Украины.

Читайте также
Военная помощь для Украины: какое оружие мы получили от партнеров с начала полномасштабной войны
Зброя

Война в Украине, Литва, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Мы определимся в течение двух недель. Писториус о предаче Украине истребителей
Миллионы снарядов и противодронное оборудование. В Литве анонсировали новую партию помощи для Украины
В районе Азовстали прогремел сильный взрыв — оккупанты теряются в своих заявлениях о ситуации
Вибух
ФСБ завезли во временно оккупированный Мелитополь отряды обученных шпионов — Федоров
Миллионы снарядов и противодронное оборудование. В Литве анонсировали новую партию помощи для Украины
В Украине проверили уже 79% укрытий, треть из них — закрыты или непригодны
Миллионы снарядов и противодронное оборудование. В Литве анонсировали новую партию помощи для Украины
Угрожали оружием и насиловали женщину на Киевщине: идентифицированы еще 5 военных РФ
Миллионы снарядов и противодронное оборудование. В Литве анонсировали новую партию помощи для Украины
Видео
Допросы, травля и унижения: как оккупанты обращаются с похищенными детьми

За весь период полномасштабной войны россияне насильственно вывезли на оккупированные территории или в РФ около 300 тыс. несовершеннолетних. Причем, называют они это спасением. Пропаганда Кремля разработала даже методичку, которой пытаются оправдать свои действия: мол, Украине не нужны ее дети, и вообще – в России настоящий рай и куча перспектив для молодежи.

Егор Ромахло
Рецепты от Клопотенко и новое оборудование: как и где изменится питание в школах
Миллионы снарядов и противодронное оборудование. В Литве анонсировали новую партию помощи для Украины
Каждый выезд – от 10 ликвидированных окупантов: как работают наши танкисты на передовой
Миллионы снарядов и противодронное оборудование. В Литве анонсировали новую партию помощи для Украины
В Украине могут приравнять курсантов к военным-контрактникам
Миллионы снарядов и противодронное оборудование. В Литве анонсировали новую партию помощи для Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
Миллионы снарядов и противодронное оборудование. В Литве анонсировали новую партию помощи для Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь