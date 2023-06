Миллионы снарядов и противодронное оборудование. В Литве анонсировали новую партию помощи для Украины

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас анонсировал новый пакет поддержки для Украины.

Об этом он написал в Twitter.

Указано, что больше информации о поддержке будет объявлено через две недели, после встречи в формате Рамштайн.

Lithuania is preparing a new shipment of support for Ukraine. Millions of ammunition units, anti-drones… In two weeks, after the Ramstein format meeting we will announce more information about the support for the fighting ????????.

