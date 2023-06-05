Миллионы снарядов и противодронное оборудование. В Литве анонсировали новую партию помощи для Украины
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас анонсировал новый пакет поддержки для Украины.
Об этом он написал в Twitter.
— Литва готовит новую партию помощи для Украины. Миллионы единиц боеприпасов, средства для борьбы с беспилотниками, — говорится в сообщении.
Указано, что больше информации о поддержке будет объявлено через две недели, после встречи в формате Рамштайн.
Lithuania is preparing a new shipment of support for Ukraine. Millions of ammunition units, anti-drones… In two weeks, after the Ramstein format meeting we will announce more information about the support for the fighting ????????.
— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 4, 2023
25 мая, во время 12-й встречи в формате Рамштайн Литва объявила о новом пакете военной помощи для Украины.
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