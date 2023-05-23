Военная помощь для Украины: какое оружие мы получили от партнеров с начала полномасштабной войны

Больше чем за год полномасштабной войны союзники предоставили Украине более 4 тыс. единиц бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и других систем вооружения, сообщает Верховная Рада.

Что же передали западные страны – читайте в материале.

По словам военного эксперта Александра Коваленко, сейчас в информационном пространстве все чаще говорят о поставках оружия западными партнерами Украине. Этому особое внимание уделяют и российские СМИ.

К примеру, что у партнеров Украины заканчивается оружие и боеприпасы для ВСУ. Также ряд западных СМИ написали о том, что промышленная база США не способна удовлетворять спрос. Отчасти это правда, но кардинально – нет.

Прежде всего, напомню, что по всей Европе размещены склады Холодной войны, на которых в идеальных условиях, по сравнению с российскими ГОСТами, хранится большое количество техники и БК к ней.

То есть если и говорить об ограничении поставок боекомплекта, то только в формате нынешних производственных возможностей ВПК стран-партнеров, но никак не запасов. Но выходит ли тогда, что ВПК партнеров уступает производственным возможностям РФ? Нет.

К примеру, в феврале-марте и даже в апреле прошлого года российская артиллерия осуществляла 70 тыс. выстрелов в сутки. Теперь ее возможности – в среднем 20 тыс. выстрелов в сутки. Украинская артиллерия в среднем производит 5 тыс. выстрелов в сутки.

Но несмотря на критическую разницу, это количество позволяет нам вести контрнаступательные и оборонительные действия. В то же время средний ежемесячный уровень поставки БК Украине неизменен, а в РФ он наглядно снижается.

Разница между российской армией и ВСУ в том, что артиллерия россиян низкоточная и ограничена по дальности. ВСУ же используют высокоточную и дальнобойную артиллерию. Другими словами, там, где россиянам для уничтожения объекта нужно произвести 10-15 выстрелов, ВСУ производят 1-2.

Но самое интересное, что в определенный момент российская артиллерия будет ограничена в применении боекомплекта только произведенного РФ, а не снятого с хранения. А потенциал ВПК РФ по производству артснарядов – 1-1,5 млн выстрелов в год.

Это, грубо говоря, до 4 тыс. выстрелов в сутки, что полностью нивелирует артиллерийский потенциал России при неизменном, а может быть, и усиливающемся давлении со стороны ВСУ.

А усилиться он может потому, что ВПК наших партнеров переводится в режим снабжения военного времени и постепенно, но уверенно увеличивает производство.

Военная помощь для Украины: приблизительные цифры

Как известно, недавно Великобритания объявила, что отправила в Украину ракеты большой дальности Storm Shadow. Они предназначены для нанесения ударов по объектам глубоко в тылу. Дальность полета Storm Shadow превышает 250 км. В Минобороны Британии подтвердили, что Украина стала применять Storm Shadow.

Кроме того, в мае этого года Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша продолжит передавать Украине самолеты МиГ-29.

Кроме того, Украина получила долгожданные системы ПВО Patriot от трех стран. Также Германия передала вторую систему ПВО Iris-T. А в Пентагоне заявили о прибытии первой партии 60 БМП Bradley в Украину.

В марте 2023 года Словакия тоже поддержала Украину, передав первые четыре самолета МиГ-29. Кроме того, за последнее время в Украину прибыли танки Leopard 2 (точное количество пока неизвестно).В Минобороны отмечают, что компания Baykar передала Украине еще два беспилотника Bayraktar TB2. Великобритания передала воинам Вооруженных сил Украины 14 основных боевых танков Challenger 2, защищенных бронированными корпусами.

Танки и БМП:

По подсчетам Bloomberg, Украина получила более 400 танков советских времен от стран-членов НАТО из бывшего социалистического блока, включая Польшу, Чехию и Словению.

Также танки Challenger 2 передала Британия.

Рота танков Leopard 2 от Польши тоже уже в Украине.

Бронемашины пехоты, в том числе 250 БМП советской разработки.

Колесные танки AMX-10RC от Франции.

60 БМП Bradley.

Бронетранспортеры:

В общей сложности более 1 тыс. бронетранспортеров, в том числе 300 M113 и 250 M117.

Более 160 M113 американского производства из семи других стран, включая Великобританию, Литву, Австралию, Германию, Данию, Португалию и Испанию.

Несколько сотен других транспортных средств, включая бронированные медицинские автомобили.

Около 925 машин с противоминной защитой (MRAP), включая 440 американских M1224 MaxxPro.

90 австралийских MRAP Bushmaster, а также несколько британских Wolfhound и Mastiff.

Более 1 540 автомобилей для пехоты, включая 1 250 HMMWV, также известных как Humvee.

Артиллерия:

Примерно 300 буксируемых гаубиц, из них более 210 155-мм M777 и 72 105-мм гаубицы из США.

Более 400 единиц самоходной артиллерии, в том числе более 20 155-мм гаубиц из Великобритании и 18 из Польши, Германии и США.

Реактивные системы залпового огня:

Примерно 95 РСЗО, в том числе 38 высокомобильных артиллерийских ракетных систем, известных как HIMARS, производства американской компании Lockheed Martin.

Более 40 122-мм реактивных систем залпового огня советских времен из Польши и Чехии.

Storm Shadow от Великобритании.

Средства противовоздушной обороны:

самоходные установки Gepard.

ракетные батареи NASAMS американского производства.

ракетные батареи Patriot.

ракетные комплексы Стрела-10М из Чехии.

Stormer HVM из Великобритании.

зенитно-ракетные комплексы из Словакии, Германии, Испании, Франции и Польши.

ПВО Iris-T.

Авиация:

14 штурмовиков Су-25 закуплены в Болгарии странами НАТО и доставлены в Украину.

4 Су-25 из Северной Македонии.

Вертолеты Ми-17 от США.

10-12 вертолетов советской разработки из Чехии, Словакии и Латвии.

3 британских вертолета Westland Sea Kings.

6 вертолетов Ка из Португалии (ожидается).

Более 30 дронов Bayraktar TB2 из Турции, плюс по одному из Литвы и Польши.

Сотни баражирующих боеприпасов Switchblade от США.

Разведывательные дроны.

10 истребителей МиГ-29 от Польши.

Bayraktar TB2.

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