Мільйони снарядів та протидронове обладнання. У Литві анонсували нову партію допомоги для України
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас анонсував новий пакет підтримки для України.
Про це він написав у Twitter.
– Литва готує нову партію допомоги для України. Мільйони одиниць боєприпасів, засоби для боротьби з безпілотниками, – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що більше інформації про підтримку буде оголошено за два тижні, після зустрічі у форматі Рамштайн.
Lithuania is preparing a new shipment of support for Ukraine. Millions of ammunition units, anti-drones… In two weeks, after the Ramstein format meeting we will announce more information about the support for the fighting ????????.
— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 4, 2023
25 травня, під час 12-ї зустрічі у форматі Рамштайн Литва оголосила про новий пакет військової допомоги для України.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло