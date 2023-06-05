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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Мільйони снарядів та протидронове обладнання. У Литві анонсували нову партію допомоги для України

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас анонсував новий пакет підтримки для України.

Про це він написав у Twitter.

– Литва готує нову партію допомоги для України. Мільйони одиниць боєприпасів, засоби для боротьби з безпілотниками, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що більше інформації про підтримку буде оголошено за два тижні, після зустрічі у форматі Рамштайн.

25 травня, під час 12-ї зустрічі у форматі Рамштайн Литва оголосила про новий пакет військової допомоги для України.

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Війна в Україні, Литва, Україна
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