Мільйони снарядів та протидронове обладнання. У Литві анонсували нову партію допомоги для України

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас анонсував новий пакет підтримки для України.

Про це він написав у Twitter.

– Литва готує нову партію допомоги для України. Мільйони одиниць боєприпасів, засоби для боротьби з безпілотниками, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що більше інформації про підтримку буде оголошено за два тижні, після зустрічі у форматі Рамштайн.

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 4, 2023