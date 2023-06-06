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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Гуменюк відповіла, навіщо окупанти підірвали Каховську ГЕС

Гуменюк відповіла, навіщо окупанти підірвали Каховську ГЕС

Війська РФ підірвали частину конструкції Каховської ГЕС, щоб тиснути на Сили оборони та Україну.

Про це в етері телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, росіяни, не маючи сил чекати звідки ж піде контрнаступ, намагаються таким чином спровокувати певну ситуацію.

– Зрозумівши, що накоїли, зараз самі евакуюються. Тому що передусім постраждає лівий берег (тимчасово окупований РФ, – РЕД,), оскільки він географічно нижчий. І, відповідно, перша частина води, основне затоплення припаде саме туди, – наголосила Гуменюк.

Вона також закликала жителів правого берега евакуюватись, якщо місцевість потрапляє під зону затоплення.

У Херсонській області розпочалася евакуація жителів районів, які перебувають у небезпеці.

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Джерело: телемарафон

Війна в Україні, Каховська ГЕС
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