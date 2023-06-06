Гуменюк відповіла, навіщо окупанти підірвали Каховську ГЕС
Війська РФ підірвали частину конструкції Каховської ГЕС, щоб тиснути на Сили оборони та Україну.
Про це в етері телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
За її словами, росіяни, не маючи сил чекати звідки ж піде контрнаступ, намагаються таким чином спровокувати певну ситуацію.
– Зрозумівши, що накоїли, зараз самі евакуюються. Тому що передусім постраждає лівий берег (тимчасово окупований РФ, – РЕД,), оскільки він географічно нижчий. І, відповідно, перша частина води, основне затоплення припаде саме туди, – наголосила Гуменюк.
Вона також закликала жителів правого берега евакуюватись, якщо місцевість потрапляє під зону затоплення.
У Херсонській області розпочалася евакуація жителів районів, які перебувають у небезпеці.
Джерело: телемарафон