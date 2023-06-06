Командование предусматривало подрыв Каховской ГЭС, это не помешает наступлению – Наев

Военное командование Украины заблаговременно предусматривало возможные действия российских оккупантов по подрыву Каховской ГЭС. Это не помешает наступлению Сил обороны.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет Укринформ.

— Есть соответствующие расчеты, которые известны военному командованию относительно вреда, который может наступить в результате разлива воды. Сейчас соответствующим командованием на этом направлении принимаются меры в первую очередь по безопасности гражданского населения совместно с руководителями государственной власти на местах, — отметил он.

В то же время Наев отметил, что подрыв Каховской ГЭС не должен помешать нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды.

Ранее в Укрэнерго сообщили, что подрыв Каховской ГЭС, который совершили российские оккупанты, и спровоцированные этим терактом разрушения не повлияли на работу энергосистемы Украины.

Источник : Укринформ

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