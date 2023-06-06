Командование предусматривало подрыв Каховской ГЭС, это не помешает наступлению – Наев
Военное командование Украины заблаговременно предусматривало возможные действия российских оккупантов по подрыву Каховской ГЭС. Это не помешает наступлению Сил обороны.
Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет Укринформ.
— Есть соответствующие расчеты, которые известны военному командованию относительно вреда, который может наступить в результате разлива воды. Сейчас соответствующим командованием на этом направлении принимаются меры в первую очередь по безопасности гражданского населения совместно с руководителями государственной власти на местах, — отметил он.
В то же время Наев отметил, что подрыв Каховской ГЭС не должен помешать нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды.
Ранее в Укрэнерго сообщили, что подрыв Каховской ГЭС, который совершили российские оккупанты, и спровоцированные этим терактом разрушения не повлияли на работу энергосистемы Украины.