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Командование предусматривало подрыв Каховской ГЭС, это не помешает наступлению – Наев

Сергій Наєв

Военное командование Украины заблаговременно предусматривало возможные действия российских оккупантов по подрыву Каховской ГЭС. Это не помешает наступлению Сил обороны.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет Укринформ.

— Есть соответствующие расчеты, которые известны военному командованию относительно вреда, который может наступить в результате разлива воды. Сейчас соответствующим командованием на этом направлении принимаются меры в первую очередь по безопасности гражданского населения совместно с руководителями государственной власти на местах, — отметил он.

В то же время Наев отметил, что подрыв Каховской ГЭС не должен помешать нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды.

Ранее в Укрэнерго сообщили, что подрыв Каховской ГЭС, который совершили российские оккупанты, и спровоцированные этим терактом разрушения не повлияли на работу энергосистемы Украины.

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Підрив Каховської ГЕС

Источник: Укринформ
Война в Украине, Каховська ГЕС, Херсонская область
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