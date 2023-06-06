Командування передбачало підрив Каховської ГЕС, це не зашкодить наступу – Наєв

Військове командування України завчасно передбачало можливі дії російських окупантів щодо підриву Каховської ГЕС. Це не зашкодить наступу Сил оборони.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише Укрінформ.

– Є відповідні розрахунки, які відомі військовому командуванню стосовно шкоди, яка може статися внаслідок розливу води. Зараз відповідне командування на цьому напрямку вживає заходів передусім щодо безпеки цивільного населення спільно з керівниками державної влади на місцях, – зазначив він.

Водночас Наєв наголосив, що підрив Каховської ГЕС не має зашкодити нашому наступу на тих напрямках, де може бути розлив води.

Раніше в Укренерго повідомили, що підрив Каховської ГЕС, який здійснили російські окупанти, та спровоковані цим терактом руйнування не вплинули на роботу енергосистеми України.

Джерело : Укрінформ

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