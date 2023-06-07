Зона підтоплення буде розширюватись. В Укргідроенерго розповіли про стан конструкцій Каховської ГЕС

Зона підтоплення в результаті підриву військами РФ Каховської ГЕС буде розширюватись. Станція не підлягає відновленню.

Про це повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

– Бачимо, що розмиви збільшуються. Ми більш ніж переконані, що був вибух усередині станції, в патерні і машинному залі. Станція розламалась навпіл, пів станції уже під водою, друга половина теж вже сповзає в нижній б’єф, – сказав він.

За його словами, якщо вся висота водозливної пошкоджена, то спрацювання, тобто вилив води з водосховища, буде максимальним. Якщо ж залишились якісь елементи висотою хоча б 2-3 м, то якась частина води залишиться в Каховському водосховищі.

Сирота зазначив, що поза станцією є водозливна гребля, вона земляна, там немає жодних бетонних конструкцій внизу, тому буде відбуватись розмив. Ширина там невелика, і вода буде спрацьовуватись до більш нижньої відмітки.

Каховське водосховище упало в рівні на 2,5 м, в Херсоні підняття води 5 м. Ще цієї доби буде підніматись рівень в Херсоні.

– Рівень спрацювання в Каховському водосховищі вчора спостерігали 30-40 см, сьогодні це 5-7 см. Тобто спрацювання дещо призупиняється, але воно буде все одно і розтягнеться не на чотири доби, а триваліше. Спрацювання не нестиме аж таких катастрофічних наслідків, але зона підтоплення буде розширюватись. Тобто не висота, а ширина, – додав він.

Гендиректор Укргідроенерго наголосив, що станція 100% зруйнована і відновленню не підлягає.

У ніч з 5 на 6 червня російські війська підірвали Каховську гідроелектростанцію. Українська сторона вже заявила, що є докази навмисного руйнування дамби.

Джерело: телемарафон

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