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Лише втрата Криму змусить РФ прийняти Україну як суверенну державу – WP

Крим Азовське море
Фото: Pixabay

Лише дзвінка поразка на кшталт втрати Криму змусить Росію нарешті визнати Україну повністю суверенною державою.

Таку думку висловили експосол США в Україні, а зараз старший директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст та екскоординатор санкційної політики Держдепу США Деніел Фрід у спільній статті для The Washington Post.

Зазначено, що найближчими тижнями й місяцями в українських сил є реальний шанс домогтися перемоги на полі бою. Водночас шлях до перемоги, найімовірніше, пролягає через Крим.

– Серйозний тиск на Крим – це найшвидший спосіб закінчити війну на прийнятних для України умовах. Київ не хоче перемир’я, яким Москва скористається, щоб переозброїтися і відновити війну в більш сприятливий час, – вказують аналітики.

Гербст і Фрід вважають, що український наступ, внаслідок якого Крим опиниться в межах досяжності артилерії, створить величезну й дорогу логістичну проблему для Росії. Адміністрація окупантів в Криму опинилася б під особливою загрозою, якби Україна також змогла повністю зруйнувати або хоча б тримати під безперервним вогнем міст через Керченську протоку, що безпосередньо з’єднує півострів із Росією.

– Така невдача матиме політичні наслідки для Москви, і тріщини, які ми зараз спостерігаємо в путінському режимі, зростатимуть, – наголошують вони.

Зазначено, що з додатковими запасами далекобійної артилерії і ракет, а також з великою кількістю бронетехніки та винищувачів у Києва буде хороший шанс прорватися цього року.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що той факт, що Росія свідомо знищила Каховське водосховище, яке критично важливе, зокрема, для забезпечення водою Криму, свідчить про те, що російські окупанти вже усвідомили, що з півострова їм доведеться тікати.

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Лише втрата Криму змусить РФ прийняти Україну як суверенну державу – WP

Джерело: The Washington Post
Війна в Україні, Крим
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