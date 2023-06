На Рамштайн-13 оновлять статус підтримки України перед контрнаступом – Міноборони Литви

На наступному засіданні у форматі Рамштайн, яке відбудеться за тиждень, союзники України оновлять статус військової підтримки ЗСУ перед контрнаступом.

Про це повідомив у Twitte міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

– Україна вже підтвердила плани щодо контрнаступу, і він розпочнеться незалежно від катастрофи, спричиненої окупантами. За тиждень на зустрічі в Рамштайні буде поновлено статус військової підтримки, щоб нічого не було втрачено в боротьбі з окупантами, – написав він.

???????? already confirmed the timetable for the counterattack and it will begin regardless of the catastrophe caused by the occupants. A week later, status of military support will be renewed at the Ramstein meeting, so that nothing would be missing in the fight against the occupants.

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 8, 2023