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Валентина Летяк, редакторка стрічки

На Рамштайн-13 оновлять статус підтримки України перед контрнаступом – Міноборони Литви

Зустріч у форматі Рамштайн
Фото: Getty Images

На наступному засіданні у форматі Рамштайн, яке відбудеться за тиждень, союзники України оновлять статус військової підтримки ЗСУ перед контрнаступом.

Про це повідомив у Twitte міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

– Україна вже підтвердила плани щодо контрнаступу, і він розпочнеться незалежно від катастрофи, спричиненої окупантами. За тиждень на зустрічі в Рамштайні буде поновлено статус військової підтримки, щоб нічого не було втрачено в боротьбі з окупантами, – написав він.

25 травня відбулось 12-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Про що говорили учасники зустрічі – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Литва, Рамштайн, Російська агресія
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