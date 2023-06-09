Возвращение скифского золота: почему оно оказалось в Нидерландах и как за него боролась Украина

В пятницу, 9 июня, Верховный суд Нидерландов подтвердил, что скифское золото следует вернуть Украине. Он поддержал решение, принятое ранее Апелляционным судом Амстердама, отклонив кассационную жалобу музеев временно оккупированного Крыма.

Борьба за эту уникальную коллекцию историко-культурных ценностей длилась не один год.

Что известно о скифском золоте, как оно попало в Нидерланды и как за него боролась Украина – читайте в материале Фактов ICTV.

Скифское золото: что это за коллекция и как она оказалась в Нидерландах?

Эта история берет начало еще с 2013 года. Тогда для выставки сформировали коллекцию из экспонатов киевского Музея исторических драгоценностей Украины, а также четырех крымских музеев (речь идет о Центральном музее Тавриды, Керченском историко-культурном заповеднике, Национальном заповеднике Херсонес Таврический и Бахчисарайском историко-культурном заповеднике).

Скифское золото – именно эта коллекция археологических предметов. В нее вошли более 565 уникальных музейных экспонатов, среди которых – скифский шлем, мечи, предметы домашней утвари и тому подобное.

Стоит отметить, что хотя коллекцию и называют скифским золотом, далеко не все экспонаты относятся к скифам (есть и древнегреческого происхождения), а также далеко не все изготовлены из золота (есть изделия из бронзы, керамические и т.п.).

С июля 2013 года по январь 2014-го коллекцию демонстрировали в Рейнском краевом музее города Бонн (Германия).

А в начале февраля 2014 года экспонаты перевезли в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме (Нидерланды). Там была организована выставка под названием Крым – золото и тайны Черного моря.

В это время в Украине произошла Революция достоинства, смена власти, а затем не признанная миром оккупация Крыма Россией.

То есть на момент захвата украинского полуострова коллекция скифского золота еще находилась в Нидерландах. А поскольку львиная доля ее экспонатов имела крымское происхождение, возникла острая дискуссия: куда именно возвращать коллекцию – в Киев или в крымские музеи.

В конце марта 2014 года Министерство иностранных дел Украины обратилось к посольству Нидерландов с официальной нотой о возвращении экспонатов выставки на неоккупированную территорию Украины.

Министерство культуры, в свою очередь, заочно изъяло экспонаты у крымских музеев и передало на хранение в Национальный музей истории Украины.

В то же время представители музеев оккупированного Крыма настаивали на возвращении экспонатов именно им.

В этой ситуации работу выставки было решено продлить до конца августа 2014 года с целью поиска компромиссных решений, которых, в конце концов, так и не нашли.

Нидерланды не взяли на себя ответственность за передачу коллекции ни одной из сторон: поскольку, с одной стороны, договор был подписан с конкретными музеями, а с другой — в документах отмечалось, что владельцем экспонатов выступает именно государство Украина.

В начале сентября 2014 года в Киев вернулась лишь небольшая часть экспонатов, принадлежавших Музею исторических драгоценностей. В Нидерландах остались только экспонаты из оккупированного Крыма.

В музее Алларда Пирсона тогда объявили, что передадут коллекцию тому, кого определит квалифицированный судья, или кто будет определен по взаимному согласию сторон.

Следовательно, скифское золото осталось в этом музее на хранении. А Украина начала длительную судебную борьбу за его возвращение.

Во сколько оценивают скифское золото?

В постановлении Печерского районного суда Киева от 24 мая 2016 года отмечалось, что общая страховая стоимость 565 музейных экспонатов, переданных на выставку в Амстердам, составляет 1 млн 438 тыс. 623 евро.

Печерский суд тогда наложил арест на коллекцию, отметив, что музейные экспонаты являются собственностью Украины. Арест был произведен с целью не допустить перемещения, присвоения или использования коллекции.

Это решение суда было направлено в Интерпол для обеспечения международного розыска арестованного имущества.

В то же время уже в марте 2019 года в Министерстве юстиции Украины оценивали страховую стоимость коллекции в 10 млн евро.

– На территории Королевства Нидерландов находятся более 565 музейных предметов коллекции Крым. Золотой остров в Черном море государственной части Музейного фонда Украины… Согласно последней оценке, страховая стоимость коллекции составляет 10 млн евро. Объекты хранятся в хранилище музея Алларда Пирсона и не экспонируются, – отмечал тогдашний министр юстиции Павел Петренко в одном из интервью.

Длительная судебная тяжба

Борьба в судах за скифское золото началась в январе 2015 года. Тогда Окружной суд Амстердама приступил к рассмотрению иска четырех крымских музеев с требованием отдать коллекцию именно им.

После этого в юридическое сражение вступила и Украина, требуя вернуть экспозицию в Киев.

Крымские музеи (то есть представители оккупационной “власти” РФ в Крыму) апеллировали к тому, что именно они являются владельцами переданных на выставку экспонатов. Они настаивали на сохранении целостности музейных коллекций и фондов. В качестве доказательства приводились условия заключенных контрактов (в части возвращения экспонатов в музеи после завершения выставки в Амстердаме).

Официальный Киев подчеркивал, что требования крымских музеев противоречат положениям международного права, в частности Конвенции ЮНЕСКО от 1970 года О мерах, направленных на запрет и предотвращение незаконного ввоза и передачи права собственности на культурные ценности. Согласно этой конвенции, художественные ценности следует вернуть суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.

Как доказательство украинская сторона приводила и положения законодательства Украины, закрепляющие право собственности государства на спорные музейные объекты (музеи являются лишь их временными распорядителями).

В конце концов, после почти двухлетних слушаний 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение о том, что скифское золото нужно вернуть именно суверенному государству Украина, поскольку экспонаты являются частью культурного наследия нашей страны.

– Утверждение крымских музеев о том, что экспонаты являются культурным наследием Крыма, не соответствует действительности, поскольку Крым — не суверенное государство, — отмечалось в решении суда.

Суд постановил, что скифское золото нужно передать Украине, а окончательное решение о принадлежности экспонатов должен принять украинский суд.

Кроме того, Украина должна была заплатить 111 тыс. евро за временное хранение экспонатов в хранилищах амстердамского музея.

Российские оккупанты прогнозируемо обжаловали это решение. Так, в конце марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил апелляцию на это решение от представителей музеев в оккупированном Крыму.

Слушания начались в марте 2019 года.

В октябре 2020 года Апелляционный суд Амстердама со второго раза удовлетворил ходатайство Украины об отводе судьи Дуко Оранье. Украинская сторона настаивала, что этот судья в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании Промнефтьстрой по делу против ЮКОСа. Подчеркивалось, что Оранье фактически защищал интересы России, поэтому не может рассматривать дело скифского золота.

В апреле 2021 года стороны собрались в Амстердаме для проведения решающего раунда дебатов. Украина получила возможность вернуться к вопросу о применении положений конвенции ЮНЕСКО при рассмотрении дела.

Окончательное решение амстердамский суд должен был обнародовать не позднее 31 августа, однако это событие несколько раз откладывалось.

И вот 26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама принял решение, что скифское золото является культурным наследием Украины и должно быть возвращено нашей стране.

Последняя точка в споре

Апелляционный суд Амстердама постановил, что музей Алларда Пирсона должен передать скифское золото Украине.

– Хотя музейные экспонаты происходят из Крыма… они являются частью культурного наследия Украинского государства, поскольку оно существует как независимое государство с 1991 года… Музей Алларда Пирсона больше не обязан возвращать предметы в крымские музеи. Он должен передать крымские сокровища Украинскому государству на хранение до стабилизации ситуации в Крыму, – говорилось в решении суда.

В то же время отмечалось, что проигравшая сторона еще может обжаловать его в кассационной инстанции – Верховном суде Нидерландов, что оккупанты и сделали.

Таким образом, сегодняшнее решение Верховного суда, которое не подлежит апелляции, поставило точку в этом длительном споре. Теперь следует ожидать возвращения художественных ценностей Украине.

Как объяснили в прокуратуре АР Крым, суд обязал музей Алларда Пирсона передать скифское золото Национальному музею истории Украины, до деоккупации украинского полуострова.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее предполагал, что одним из мест хранения коллекции может стать София Киевская.

В Офисе президента Украины подчеркнули, что после почти девяти лет судебного процесса наша страна наконец-то сможет вернуть бесценные музейные экспонаты.

– РФ не жалела ресурсов при попытках незаконного присвоения культурных ценностей Украины. Но все три судебных инстанции Нидерландов, в том числе Верховный суд, отвергли любые посягательства “крымских музеев” на скифское золото и приняли решение в пользу Украины, — отметили в ОПУ.

В Офисе президента считают судебное решение дополнительным свидетельством поддержки со стороны Европы территориальной целостности нашего государства.

На Банковой поблагодарили Нидерланды за обеспечение беспристрастного и объективного судопроизводства с соблюдением норм международного права и справедливости. В ОПУ также выразили благодарность всем привлеченным госорганам, команде нидерландских и украинских адвокатов, дипломатам, экспертам за помощь.

Источник: Апелляционный суд Амстердама, Министерство юстиции Украины, Министерство культуры Украины, Печерский районный суд Киева, Историческая правда, Укринформ

Фото: Allard Pierson Museum

Источник : Офис президента

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