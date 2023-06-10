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На Арабатской Стрелке “прилетело” по оккупантам, мог пострадать коллаборант Сальдо

готель Позитив Арабатська

На Арабатской Стрелке Херсонской области прилетело по базе россиян, под удар мог попасть коллаборационист Владимир Сальдо.

Об этом сообщают украинские партизаны и ряд российских СМИ и Telegram-каналов.

По сообщениям, удар пришелся по отелю Позитив на Арабатской Стрелке, где оккупанты обустроили себе базу.

Как сообщил сам коллаборант, в 05:00 утра удар по Арабатской Стрелке якобы нанесли Вооруженные сили Украины ракетой Storm Shadow. Погибла женщина.

Гауляйтер также заявил, что идет непрекращающийся обстрел Железного порта.

Бежавший из Украины экс-нардеп и сторонник Януковича Олег Царев сообщил, что Владимир Сальдо действительно попал под удар, но выжил. Раний Сальдо якобы не получил.

В свою очередь мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ударом удалось уничтожить группу российских военных на Арабатской Стрелке. Удар пришелся непосредственно в столовую оккупантов.

Ранее OSINT-аналитики по геолокации определили места, по которым накануне Силы обороны Украины нанесли удары. Отмечается, что поражен штаб оккупантов Днепр на Арабатской Стрелке. Именно туда в апреле приезжал российский президент Владимир Путин.

Фото: скриншот с видео

Арабатська стрілка, Геническ
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На Арабатской Стрелке “прилетело” по оккупантам, мог пострадать коллаборант Сальдо
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