На Арабатской Стрелке “прилетело” по оккупантам, мог пострадать коллаборант Сальдо

На Арабатской Стрелке Херсонской области прилетело по базе россиян, под удар мог попасть коллаборационист Владимир Сальдо.

Об этом сообщают украинские партизаны и ряд российских СМИ и Telegram-каналов.

По сообщениям, удар пришелся по отелю Позитив на Арабатской Стрелке, где оккупанты обустроили себе базу.

Как сообщил сам коллаборант, в 05:00 утра удар по Арабатской Стрелке якобы нанесли Вооруженные сили Украины ракетой Storm Shadow. Погибла женщина.

Гауляйтер также заявил, что идет непрекращающийся обстрел Железного порта.

Бежавший из Украины экс-нардеп и сторонник Януковича Олег Царев сообщил, что Владимир Сальдо действительно попал под удар, но выжил. Раний Сальдо якобы не получил.

В свою очередь мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ударом удалось уничтожить группу российских военных на Арабатской Стрелке. Удар пришелся непосредственно в столовую оккупантов.

Ранее OSINT-аналитики по геолокации определили места, по которым накануне Силы обороны Украины нанесли удары. Отмечается, что поражен штаб оккупантов Днепр на Арабатской Стрелке. Именно туда в апреле приезжал российский президент Владимир Путин.

Based on this geolocation, I believe Ukraine has just hit an army headquarters visited by Putin in April.

46.019844, 34.846380

2R9W+WHJ Shchaslyvtseve, Kherson Oblast, Ukrainehttps://t.co/Nr1O9AuabK@GeoConfirmed

1/2 https://t.co/J5MYu5cTLO pic.twitter.com/n9QiuaACsM

— Benjamin Pittet (@COUPSURE) June 9, 2023