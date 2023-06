На Арабатській Стрілці прилетіло по окупантах, міг постраждати колаборант Сальдо

На Арабатській Стрілці на Херсонщині прилетіло по базі росіян, під удар міг потрапити колаборант Володимир Сальдо.

Про це повідомляють українські партизани та низка російських ЗМІ і Telegram-каналів.

За повідомленнями, удар прийшовся по готелю Позитив на Арабатській Стрілці, де окупанти облаштували собі базу.

Як повідомив сам колаборант, о 05:00 удар по Арабатській Стрілці нібито завдали Збройні сили України ракетою Storm Shadow.

Гауляйтер також заявив, що триває безперервний обстріл Залізного порту.

Екснардеп і прихильник Януковича Олег Царьов, який утік з України, повідомив, що Володимир Сальдо дійсно потрапив під удар, але вижив. Поранення Сальдо нібито не отримав.

Своєю чергою мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ударом вдалось знищити групу російських військових на Арабатській Стрілці. Удар прийшовся безпосередньо в їдальню окупантів.

Раніше OSINT-аналітики за геолокацією визначили місця, по яких напередодні Сили оборони України завдали ударів. Зазначається, що уражено штаб окупантів Дніпро на Арабатській Стрілці. Саме туди у квітні нібито приїздив російський президент Володимир Путін.

Based on this geolocation, I believe Ukraine has just hit an army headquarters visited by Putin in April.

46.019844, 34.846380

2R9W+WHJ Shchaslyvtseve, Kherson Oblast, Ukrainehttps://t.co/Nr1O9AuabK@GeoConfirmed

