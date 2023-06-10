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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Арабатській Стрілці прилетіло по окупантах, міг постраждати колаборант Сальдо

готель Позитив Арабатська

На Арабатській Стрілці на Херсонщині прилетіло по базі росіян, під удар міг потрапити колаборант Володимир Сальдо.

Про це повідомляють українські партизани та низка російських ЗМІ і Telegram-каналів.

За повідомленнями, удар прийшовся по готелю Позитив на Арабатській Стрілці, де окупанти облаштували собі базу.

Як повідомив сам колаборант, о 05:00 удар по Арабатській Стрілці нібито завдали Збройні сили України ракетою Storm Shadow.

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Гауляйтер також заявив, що триває безперервний обстріл Залізного порту.

Екснардеп і прихильник Януковича Олег Царьов, який утік з України, повідомив, що Володимир Сальдо дійсно потрапив під удар, але вижив. Поранення Сальдо нібито не отримав.

Своєю чергою мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ударом вдалось знищити групу російських військових на Арабатській Стрілці. Удар прийшовся безпосередньо в їдальню окупантів.

Раніше OSINT-аналітики за геолокацією визначили місця, по яких напередодні Сили оборони України завдали ударів. Зазначається, що уражено штаб окупантів Дніпро на Арабатській Стрілці. Саме туди у квітні нібито приїздив російський президент Володимир Путін.

Раніше видання The Guardian повідомило, що колаборант Володимир Сальдо значиться власником компанії у Великій Британії, яку зареєстрували в листопаді 2022 року.

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На Арабатській Стрілці прилетіло по окупантах, міг постраждати колаборант Сальдо

Фото: скриншот із відео

Арабатська стрілка, Генічеськ
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На Арабатській Стрілці прилетіло по окупантах, міг постраждати колаборант Сальдо
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